Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yayın yasağını ihlal ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, alınan yayın yasağı kararına rağmen, yasağa aykırı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler, B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medya platformlarında görüntü paylaşan, korku yayan, şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ve infial uyandırmayı amaçlayan kişilerin yetkili birimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan şüphelilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

