Üsküdar’da liseye saldırı iddiası sonrası 1 gözaltı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar üzerine harekete geçildi. İstanbul Üsküdar’da bir okula yönelik saldırı yapılacağına dair paylaşım yapan suça sürüklenen çocuk şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki 2 okula gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

Bir sosyal medya ve mesajlaşma platformunda İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir okula yönelik saldırı yapılacağı yönünde paylaşım tespit edildi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımı yaptığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk şüpheli gözaltına alındı. 

Yapılan paylaşımda İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir okulun hedef gösterildiği tespit edildi. 

NE OLMUŞTU?

Dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle okula girip önce bahçede, sonra koridorda ve sınıflarda ateş açtı. Saldırıda dördü öğretmen, 10’u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci 16 kişi yaralandı. Saldırının ardından saldırgan intihar etti. 

Bugün ise Kahramanmaraş'ta benzer bir olay yaşandı. 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi bir saldırgan Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. 2 sınıfı hedef alan saldırgan okula 5 silah ve 7 şarjörle gitti. Saldırgan 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişiyi öldürdü. Olayda 13 kişiyse yaralandı.

