Arsenal, ilk maçın avantajıyla yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal, sahasında golsüz berabere kalarak deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı nefes kesti. Dev turnuvada çeyrek final ilk maçını Arsenal deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Emirates Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesi ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte toplam 1-0'lık skorla adını yarı finale yazdıran taraf İngiliz ekibi oldu.
Mikel Arteta'nın öğrencileri, üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Londra ekibi yarı finalde Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.