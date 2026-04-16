BIST 14.349
DOLAR 44,77
EURO 52,93
ALTIN 6.948,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
