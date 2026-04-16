BIST 14.318
DOLAR 44,76
EURO 52,84
ALTIN 6.927,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da dehşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen haber kan dondurdu. Ormanda cesedi bulunan kişinin kayıp annesinin de yamaç paraşütü alanında toprağa gömülü cesedi bulundu.

Abone ol

Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedini toprağa gömülü buldu

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
