Dijital suç soruşturması kapsamında 6 çocuk gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından dijital platformlarda işlenen suçlara yönelik başlatılan soruşturmada, suça sürüklenen 6 çocuk gözaltına alındı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşarak infial oluşturmaya çalıştığı belirlenen 63 hesap hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Tespit edilen hesaplar hakkında erişim engeli talebinde bulunulurken, ilgili kişiler hakkında da halkı kin ve nefrete sürükleme suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

SİBER EKİPLER DEVREDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Soruşturma kapsamında hesapların tespiti ve içeriklerin incelenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

6 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır.Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir. "