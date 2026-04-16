Tokat'ta okulu hedef gösteren öğrenciye gözaltı

Tokat'ta okulu hedef gösteren öğrenciye gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıları tüm Türkiye'de yürek acıtırken Tokat'ta bir öğrencinin paylaşımı polisi harekete geçirdi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir öğrencinin sosyal medyada yaydığı 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' mesajı okulda paniğe yol açarken, şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrencinin sosyal medyada paylaştığı ve okulda paniğe yol açan 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' mesajı üzerine şüpheli öğrenci gözaltına alındı. Mesaj, Telegram ve WhatsApp üzerinden yayılarak Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'nde paniğe neden oldu.
Mesajın, okul öğrencileri arasında oluşturulan bir WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere ulaştığı belirlendi.

Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.
Öğrenci, ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söyledi.

14 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, Niksar’da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi’ni hedef alan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, 'Sıra Ahmet Altıkulaç’ta' ifadesi üzerine okulda panik yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi. Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar için karar verildi
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar için karar verildi
Hatay'da tır sürücüsünün feci ölümü! Tamir etmek isterken...
Okul saldırılarını örnek gösterdi tehdit etti! Kan donduran yeni paylaşım
Saldırıda çocuğunu kaybeden baba anlattı! "Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olmuş"
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı yükseldi
Fransa, Hürmüz'den her türlü geçiş ücretine karşı olduğunu bildirdi
Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 24 büyüdü
İran Ordu Sözcüsü: "Ateşkesin bizim için savaş koşullarından farkı yok"
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla Kara öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Bursa'da gözaltına alındılar! "Sıra bende" diye yorum yaptı
Anadolu Efes, yarın Panathinaikos AKTOR deplasmanında