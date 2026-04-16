Maraş okul katliamının belgesi İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada saldırıyı yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarındaki dijital materyallerinde saldırıyı önceden planladığını gösteren bulgulara ulaşıldı. 9 kişinin yaşamını yitirdiği travmatik olayın bireysel olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı değerlendirildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırgan İsa Aras Mersinli olay yerinde ölü olarak bulunurken, bilgisayarında yapılan aramada delillere ulaşıldı.

BİLGİSAYARINDAKİ SALDIRI PLANI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula silahlı saldırı düzenleyen failin bilgisayarında "yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine" dair belge içeriğine ulaşıldı.

Saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin saldırıda kullandığı silahlar babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait çıkmıştı.

Cenazeler ailelere teslim edildi

Olaya ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ifade edilen başsavcılık açıklamasında, otopsi işlemlerinin tamamlanarak cenazelerin definlerinin yapılması için ailelere teslim edildiği belirtildi.

5 tabanca baba Uğur Mersinli adına ruhsatlı

Olay yerinde saldırgan tarafından kullanılan 5 tabancaya el konulduğu, yapılan kriminal incelemede tabancaların failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alan eski emniyet müdürü baba Uğur Mersinli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

-"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli belge içeriğine ulaşılmıştır.

-Mevcut deliller itibarıyla eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır."

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik adli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma, çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleriyle derinleştirilerek sürmektedir. Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı