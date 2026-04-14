Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Kimliği belli oldu paylaşımı var

ŞANLIURFA Siverek'te liseye saldırı düzenleyen öğrencinin kimliği belli oldu. Bu kişinin 2007 yılı doğumlu Ömer Ket olduğu belirlendi. Ömer Ket, saldırıyı gerçekleştirmeden kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla bunun haberini vermiş.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde liseye düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Pompalı tüfekle liseye girip rastgele ateş açan kişinin Ömer Ket isimli eski bir öğrenci olduğu belirlendi. 2007 doğumlu olan Ömer Ket, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisini vurduktan sonra intihar etti.

YAPTIĞI SON PAYLAŞIM

Ömer Ket'in okula yönelik saldırıyı planladığı da ortaya çıktı. Ömer Ket, dün okulun Instagram hesabından şu paylaşımı yapmış:

- “Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar”

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ

Ömer Ket'in okula düzenlediği saldırının ilk anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Pompalı tüfekle okula giren saldırgan anında ateş açmaya başlıyor.

SALDIRIYI YAPMA SEBEBİ

Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 2007 doğumlu olan Ömer Ket, 9. sınıftayken okuldan uzaklaştırılıyor. Ömer Ket daha sonra açık lise eğitimine kaydediliyor. Ömer Ket'in saldırıyı okuldan uzaklaştırıldığı için yaptığı değerlendiriliyor. Valilik açıklamasına göre polisi görünce intihar ederek yaşamına son veriyor.