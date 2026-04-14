Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Saldırı anının görüntüsü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde liseye düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Pompalı tüfekle liseye girip rastgele ateş açan kişinin Ömer Ket isimli eski bir öğrenci olduğu belirlendi.
2007 doğumlu olan Ömer Ket, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisini vurduktan sonra intihar etti.
Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket'in okulu pompalı tüfekle bastığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.