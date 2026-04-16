BIST 14.290
DOLAR 44,76
EURO 52,85
ALTIN 6.932,99
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı olayı sonrası 104 sosyal medya hesabına erişim engelinin getirildiğini açıkladı. Ayrıca Bakan Gürlek, 95 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası çok sayıda tehdit içerikleri paylaşan sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Ayrıca olay sonrası gözaltı sayısı da yükseldi.

Bakan Gürlek, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında yapılan işlemleri duyurdu. 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı.
130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı ve 95 kişi gözaltına alındı.
35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
1104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda gözaltı sayısının 95 olduğunu açıkladı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir.

55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.''

