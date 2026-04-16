Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ı dershanedeki öğretmeni anlattı

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ı dershanedeki öğretmeni anlattı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Furkan Sancak Balal'ın gittiği dershanedeki matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, Furkan'ın çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Öğretmen Akdağ, "Öyle bir çocuk ki ben ödevini verdiğim zaman ödevini yapmadan evine gitmezdi. Furkan'a 'Bunu da evde yap' derdim. Eve göndermeye çalışırdım. O gün orada işini bitirir. 'Hocam yaptım' derdi." diye konuştu.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal'ın Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan matematik öğretmeni Muhammet Barış Akdağ, öğrencisinin tabutu başında gözyaşı döktü.

Burada AA muhabirine konuşan Akdağ, olayı duyunca derinden etkilendiğini söyledi.

Furkan'ın saygılı ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Akdağ, "Sadece vefat eden Furkan değil, tüm öğrenciler bizim öğrencimiz. Hiçbirinin birbirinden ayrı yanı yok. Furkan yaşının çok üzerinde bir çocuktu. Bambaşka bir çocuktu. Ben hayatımda böyle bir çocuk tanımadım. Bambaşkaydı, tarifsiz bir çocuktu. Rabbim cennette buluşmayı nasip etsin." dedi.

Öğrencisinin matematiğe ilgisinin olduğunu anlatan Akdağ, Furkan'ın ödevlerini azimle yaptığını kaydetti.

Akdağ, "Öyle bir çocuk ki ben ödevini verdiğim zaman ödevini yapmadan evine gitmezdi. Furkan'a 'Bunu da evde yap' derdim. Eve göndermeye çalışırdım. O gün orada işini bitirir. 'Hocam yaptım' derdi. Bir tane de ödev kitabı vardı. Onun ne yaptığını bilirdim. Arka plandan da takibini yapardım." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybeden meslektaşı Ayla Kara'yı da rahmetle anan Akdağ, Kara'nın büyük bir cesaret göstererek öğrencilerini korumaya çalıştığını ifade etti.

Yaşanan elim hadiseden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Akdağ, "Diğer mesleklerin hepsi de değerlidir ama öğretmenliğin, diğer mesleklerden farklı bir yönü var. Bu iş Allah rızası için birazcık da vicdan meselesi. Hangi öğretmen olsa öğrencisinin tırnağına taş değsin istemez, kendi çocuğu gibi görür, her bir çocuğunun üzerine siper olur. O hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslarını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti
ABD'nin çekildiği Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti
OYAK Çimento, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı GES'ini devreye aldı
OYAK Çimento, Türkiye'nin en büyük öz tüketim amaçlı GES'ini devreye aldı
Öğrencilerine kalkan olan Ayla Öğretmen'in eşinden kötü haber!
Öğrencilerine kalkan olan Ayla Öğretmen'in eşinden kötü haber!
Merkez Bankası rezevrleri 9 milyar 270 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezevrleri 9 milyar 270 milyon dolar arttı
İsa Aras Mersinli'nin okulu basmadan önceki son mesajları korkunç! Babası için de böyle söylemiş
İsa Aras Mersinli'nin okulu basmadan önceki son mesajları korkunç! Babası için de böyle söylemiş
Okan Buruk: Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde
Okan Buruk: Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Gazze iddiası yalanlandı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Gazze iddiası yalanlandı
Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapan muhalefete AK Parti'den sert yanıt
Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapan muhalefete AK Parti'den sert yanıt
Almanya'dan İsrail'e 167 milyon avroluk yeni silah satışı için onay
Almanya'dan İsrail'e 167 milyon avroluk yeni silah satışı için onay
Amerikan CNN geçti Hamas ile ABD doğrudan...
Amerikan CNN geçti Hamas ile ABD doğrudan...
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi