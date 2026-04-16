İsa Aras Mersinli'nin okulu basmadan önceki son mesajları korkunç! Babası için de böyle söylemiş

İsa Aras Mersinli'nin okulu basmadan önceki son mesajları korkunç! Babası için de böyle söylemiş

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren ve 16 kişiyi yaralayan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin son mesajları ortaya çıktı. Mersinli, saldırıdan önceki gece Discord adlı uygulamadaki mesajlarında okulunu silahla basacağını belirtmiş. Mersinli babası için de "beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı" diye yazmış.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin son yazışmaları ortaya çıktı. Polis müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan İsa Aras Mersinli'nin, Discord adlı mesajlaşma uygulamasındaki son yazışmalarında okulu basacağını ve katliam yapacağını açıkça ifade ettiği ortaya çıktı.

İhsan Yalçın'ın haberine göre Mersinli, gruba gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: 

- Kahretsin! 

- Bunu bugün yapabilirim. 

- Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda

- 5. sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur. 

- Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. 

- Evde yalnızım 

- Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım

- Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim. 

BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihinde büyük bir saldırı yapacağına dair belgelerin bulunduğunu duyurmuş ve bu sabah şu açıklamayı yapmıştı: 

 ‘Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içerığıne ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibarıyle eyleme ilışkın herhangi bır terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi.’

