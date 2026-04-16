BIST 14.290
DOLAR 44,76
EURO 52,85
ALTIN 6.932,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Azerbaycan'da işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İnkılap B, Eyüpsultan'daki rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, 2024'te İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlilerinin üzerinde 16 kilogram külçe altının ele geçirilmesi üzerine 7 şüphelinin tutuklandığı dosyayı tekrar incelemeye aldı.

Dosya içerisinde firari şüpheli olarak tespit edilen ve o dönem yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütü elebaşısının İnkılap B. (38) olduğu belirlendi. Zanlının Azerbaycan'da işlediği suçlardan Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle 196 ülkede arandığı anlaşıldı.

Şüphelinin ailesi takibe alındı

Soruşturmayı derinleştiren kaçakçılık polisleri, şüphelinin annesinin, eşinin ve 2 kızının havalimanından ülkeye giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan 4 kişi, Eyüpsultan'daki bir rezidansta İnkılap B. ile buluştu.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 2024'te özel güvenlik görevlilerinin, İstanbul Havalimanı'nda 16 kilo altını teslim aldıkları ve yakalandıkları anlar ile kırmızı bültenle aranan şüpheli İnkılap B'nin ailesinin havalimanından ülkeye giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

