Kahramanmaraş okul katliamına ağlıyor! 9 öğrenci ve öğretmenin cenazesi kahretti
TÜRKİYE Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı kurbanlarına ağlıyor. Travma yaratan korkunç saldırıda Ayla öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kentte bugün acı ve gözyaşı var.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci de yaralandı. Okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlanıyor.
Hayatını kaybedenlerin isimleri ve yaşları şöyle:
Öğretmen Ayla Kara (56),
Öğrenciler: Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) , Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül
Yusuf Tarık Gül
Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerden biri 5. sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül oldu. Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.
Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.
Şuranur Sevgi Kazıcı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Duraklı Camisi'ne getirildi. Tören sırasında tabutun başına gelen Kazıcı'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.