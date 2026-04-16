ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Gazze iddiası yalanlandı

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Gazze iddiası yalanlandı

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların son yılların "en yüksek" seviyesinde olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne giren insani yardımlara ilişkin bilgi verildi. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarının "uluslararası kamuoyunu yanıltıcı olduğu ve gerçekle hiçbir bağının bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, Vance'in ifadelerinin "Gazze'deki insani durumun gerçekliğinden açıkça kopuk olduğu" belirtilirken "Bu iddialar, belgelenmiş sahadan verilerle tamamen çelişmektedir." ifadeleri kullandı.

Gazze'ye giren insani yardımların ortalamasının 227 tırı geçmediği bilgisi verilen açıklamada, "İnsani protokole göre fiili ihtiyaç günlük 600 tırdır. Yani giren miktar, gereken minimum düzeyin yüzde 37'sini bile aşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'ye giren yakıt tırlarının "ihtiyacın yüzde 14'ünü geçmediği" vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, iddia edildiği gibi benzeri görülmemiş bir yardım akışını değil kötüye giden insani gerçekliği yansıtmaktadır."

Georgia Üniversitesi'nde dün düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde konuşan Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır." demişti.

Vance, seyircinin "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz." protestosu üzerine "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor çünkü, bu durumu ciddiye aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapan muhalefete AK Parti'den sert yanıt
Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yapan muhalefete AK Parti'den sert yanıt
Almanya'dan İsrail'e 167 milyon avroluk yeni silah satışı için onay
Amerikan CNN geçti Hamas ile ABD doğrudan...
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi
Kocasını öldürüp polisi aradı! Cezası belli oldu
Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu
DMM, Kahramanmaraş'taki saldırıda "olay yeri incelemesine" ilişkin iddiaları yalanladı
İngiltere Başbakanı Starmer çocuklar için harekete geçti sosyal medya planı
Burgan Bank'ta üst düzey atama
IBS Sigorta'dan enerji güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi
İsrail hükümeti Golan tepeleri planını onayladı Smotrich: Lübnan'ı yerle bir ediyoruz
MSB'den Eurofighter tedariki açıklaması