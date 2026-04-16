HABER /  EKONOMİ

Burgan Bank'ta üst düzey atama

Burgan Bank Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığına Elçin Kitapçı getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve bilanço yönetimi alanlarında kapsamlı deneyimi bulunan Kitapçı, 6 Nisan itibarıyla bankanın Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Kitapçı, bu kapsamda bankanın ilgili iş kollarındaki stratejik süreçlerin yönetiminden sorumlu olacak.

Worcester Polytechnic Enstitüsü​​​​​​​'nde Biyoteknoloji lisans eğitimini 2003'te tamamlayan Elçin Kitapçı, yüksek lisansını 2007'de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yaptı.

Kitapçı, kariyerine aynı yıl Finansbank'ta Aktif Pasif Yönetimi ve Faiz Türevleri alanında başlarken, ilerleyen yıllarda aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve iştirak koordinasyonu gibi kritik alanlarda farklı yöneticilik rolleri üstlendi.

Direktörlük görevine 2020'de getirilen ve son olarak QNB Bank Hazine Bilanço Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Kitapçı, kariyeri boyunca bilanço yönetimi ve finansal yapıların optimizasyonuna odaklanan çalışmalara liderlik etti.

IBS Sigorta'dan enerji güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi
IBS Sigorta'dan enerji güvenliğine yönelik risk değerlendirmesi
İsrail hükümeti Golan tepeleri planını onayladı Smotrich: Lübnan'ı yerle bir ediyoruz
İsrail hükümeti Golan tepeleri planını onayladı Smotrich: Lübnan'ı yerle bir ediyoruz
MSB'den Eurofighter tedariki açıklaması
MSB'den Eurofighter tedariki açıklaması
Sidiki Cherif, 2 kupayı da kazanacaklarına inanıyor
Sidiki Cherif, 2 kupayı da kazanacaklarına inanıyor
Kırşehir'de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırşehir'de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı! Silahla atış yapmayı öğretmiş
İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı! Silahla atış yapmayı öğretmiş
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ankara’da okul güvenliği zirvesi! Tedbirler artırıldı
Ankara’da okul güvenliği zirvesi! Tedbirler artırıldı
Tokat'ta okulu hedef gösteren öğrenciye gözaltı
Tokat'ta okulu hedef gösteren öğrenciye gözaltı
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar için karar verildi
Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar için karar verildi
Hatay'da tır sürücüsünün feci ölümü! Tamir etmek isterken...
Hatay'da tır sürücüsünün feci ölümü! Tamir etmek isterken...
Okul saldırılarını örnek gösterdi tehdit etti! Kan donduran yeni paylaşım
Okul saldırılarını örnek gösterdi tehdit etti! Kan donduran yeni paylaşım