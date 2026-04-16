Öğrencilerine kalkan olan Ayla Öğretmen'in eşinden kötü haber!

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9'u öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'nın vefat haberini alan eşi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 11.30 sıralarında ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet mensubu babasına ait 5 silah ve 7 şarjör ile okula silahlı saldırı düzenledi.

İki farklı sınıfa girerek çok sayıda kişiye ateş eden Mersinli, daha sonra kendisine ateş ederek yaşamını sonlandırdı. Saldırıda 9 öğrenciyle birlikte, öğrencilerini korumak için üzerlerine kapanan matematik öğretmeni Ayla Kara da hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın akrabası Hülya Kara, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile vefat haberini almasının ardından Kara'nın eşinin kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

CENAZESİNE GELDİ

Ayla Kara'nın Kahramanmaraş'taki cenazesine katılan eşi ayakta durmakta güçlük yaşarken, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle olası bir müdahale için yanında ilkyardım ekipleri bulunduruldu.

Tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü.

Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Ayla öğretmenin annesi Emine Gürbüz, kızı Dilara Karakıyak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ünal Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.