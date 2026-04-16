BIST 14.297
DOLAR 44,76
EURO 52,83
ALTIN 6.932,81
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

