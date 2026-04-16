Galatasaray taraftarına müjde! Victor Osimhen'den büyük fedakarlık: O maçla geri dönüyor
Galatasaray’da kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan Victor Osimhen, fedakarlık yaparak sahalara erken dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk, yıldız futbolcuyu sahaya süreceği maçı belirlerken ne kadar süre vereceği konusunda ise kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray’ın Liverpool’a Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendiği rövanş maçında aldığı darbe sonucu sağ kolunda kırık meydana gelen Victor Osimhen ameliyat oldu.
Osimhen’in yokluğunda Galatasaray üst üste puan kayıpları yaşadı ve şampiyonluk yarışında moral düşüklüğü yaşadı.
Özellikle Icardi ve Barış Alper’in Nijeryalı golcünün yerini dolduramaması üzerine gözler Osimhen’e çevrildi.
Yıldız futbolcu fedakarlık yaparak erken dönüş yaptı. Dün takımla çalışan Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek sahada olmak istediğini söyledi.