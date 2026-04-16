Fransa, Hürmüz'den her türlü geçiş ücretine karşı olduğunu bildirdi

Paris yönetimi, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle enerji arzının sekteye uğradığı ve İran tarafının geçiş ücreti almak istediği Hürmüz Boğazı’na giriş çıkış için yapılacak her türlü ödemeye karşı olduğunu bildirdi.

Abone ol

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin Maliye Bakanı Roland Lescure'un tartışma yaratan ifadelerinin ardından Paris hükümetinin bu konuda tutumunun aynı olduğunu belirtti.

Bregeon, "Biz, her zaman olduğumuz gibi her türlü geçiş ücretine, gümrük vergisine kesinlikle karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda her türlü sınırlamanın dışında seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasından yanayız ve (bunu) savunuyoruz." dedi.

Maliye Bakanı Lescure'un dün Washington'da IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantılarında yaptığı konuşmada, "herkesin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ödediği ve Fransa’nın da halihazırda ödeme yaptığı” yönünde tartışma yaratan sözlerine değinen Sözcü Bregeon, şu ifadeleri kaydetti:

"Roland Lescure'un dediği şu, Fransızlar aslında zaten ödüyor, ekonomimiz aslında zaten Hürmüz Boğazı'nda olup bitenlerin sonuçlarını ödüyor.”

Bregeon, Maliye Bakanı Lescure'un ifadelerinin yorgunluktan kaynaklanmış olabileceği yorumunu yaptı.

Konunun Fransız kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından Lescure'un Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerine ilişkin yaptığı konuşmaya ait görüntülerin ulusal yayın organlarından kaldırıldığı görüldü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Savaşta Hürmüz Boğazı’nın "anahtarını" elinde bulundurduğunu yineleyen İran’da meclis Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Pakistan'da 11 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar, anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

Görüşmelerde uzlaşıya varılamamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.