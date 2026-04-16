Galatasaraylı Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi için Arjantin'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ederken deneyimli futbolcunun ülkesi Arjantin'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Arjantin basınından Soy del millo'nun haberine göre kulüp, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor.
"Sezon sonunda görüşelim"
Haberin devamında kulüp yetkililerinin Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği, yıldız ismin ise "Sezon sonunda görüşelim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
"Ses getiren imza"
River Plate'in transfer döneminde ses getirecek imzalar için hareket halinde olacağı ve bu isimler arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu kaydedildi.