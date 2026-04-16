Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında son dakika kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Ayser Çalık Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, katliam yaptığı sınıflarda yaralananlardan öğrencilerden Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Durumu ağır olarn yaralılardan öğrenci Yusuf Tarık Gül’ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı.

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti.