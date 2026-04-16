Hegseth İran'a tehditler savurdu: Altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Tahran yönetimini tehdit ederek, "İran kötü bir seçim yaparsa altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak." dedi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran’ın askeri yetkililerine mesaj veren Hegseth, "Sizi izliyoruz. Askeri kabiliyetlerimiz sizinle aynı değil. Bu, adil bir mücadele değil." dedi.

Hegseth, İran'ın mevcut askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığına işaret ederek İran'ın bombalanan tesislerden geriye kalan füze ve fırlatıcıları çıkarmaya çalıştığını ancak bunları yeniden üretme kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.

ABD’nin her zamankinden daha "güçlü" olduğunu iddia eden Hegseth, Washington yönetiminin istihbarat alanına daha fazla yüklendiğini belirtti.

Hegseth, "İran kötü bir seçim yaparsa altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak." diye konuştu.

İran'ın kritik altyapısı, elektrik üretim kapasitesi ve enerji sektörünün hedef alınabileceğine işaret eden Hegseth, "Bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih ederdik ancak başkanımızın emriyle ve bir düğmeye basarak harekete geçmeye hazırız. Başkanın bu sabah ayrıntılarını açıklayacağı bu abluka, bu işin halledilebileceği en nazik yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek ABD Donanmasının bölgedeki deniz trafiğini kontrol ettiğini savundu.

İran'ın "akıllıca bir seçim" yapması gerektiğini savunan Hegseth, İran'ın "halkının ve dünyanın iyiliği için ulaşabileceği bir anlaşmayı seçmesini dilediğini", bu sürede de ABD Savunma Bakanlığının hazır ve tetikte olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında "Şu anda ondan pek bir haber yok. Anlaşılır bir şekilde çok fazla korku var, hayatta olduğuna, yaralı ve yüzü tanınmaz halde olduğuna inanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.