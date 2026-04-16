MHP Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi

MHP Eskişehir İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Eskişehir İl Teşkilatı’nın feshedilerek, Ayhan Sezer’in il başkanlığına atandığını duyurdu. İşte o açıklamadan detaylar...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Eskişehir İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığına Ayhan Sezer'in atandığını açıkladı.

MHP Eskişehir il teşkilatı feshedildi ve yerine Ayhan Sezer il başkanlığına atandı. MHP Eskişehir il teşkilatı feshedildi. MHP Eskişehir İl Başkanlığı'na Ayhan Sezer atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Eskişehir İl Teşkilatı’nın feshedilerek, Ayhan Sezer’in il başkanlığına atandığını duyurdu. Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" denildi.

