Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.

"Tatile göndermiş"

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş." dedi.

Doku, şunları söyledi:

"Ben bir anneyim, sizin de çocuklarınız var, iki saat, bir saat, yarım saat kendinizi benim yerime koyun. Çocukları okula gönderin, o sizin çocuklarınız okuldan gelmezse ne yaparsınız? Ben bir anneyim, Allah için bunu yakalayın."

"Ben kızımın kemiklerini almadan"

Bedriye Doku, kızının kemiklerini istediğini belirterek, "Ben kızımın kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağım." ifadesini kullandı.

