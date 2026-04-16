Okuldaki saldırıda can kaybının artmasını onlar önlemiş

Kahramanmaraş'ta dün okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ile bir veli, saldırgana müdahale ederek can kaybının artmasına engel oldu.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 silah ve şarjörlerle okula gidip rastgele ateş etmeye başlayan saldırganı bir öğretmen engellemek için canı pahasına üzerine kapandı.

Okul içerisinde bu olaylar yaşanırken, silah seslerini duyan bir veli de olayın yaşandığı yere gelerek Mersinli'yi engellemek için bıçakla müdahalede bulundu.

Saldırganın engellenmesiyle can kayıplarının artmasının önüne geçildi.

Olayda yaralanan öğretmenin tedavisi hastanede sürüyor.

