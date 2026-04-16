Eşref Rüya ve Yeraltı dizisi yayın akışından çıkarıldı!
Now TV'nin Yeraltı ve Kanal D'nin Eşref Rüya dizisi dün yayın akışından son anda çıkarıldı. Dizilerin yeni bölümünün yayınlanmamasına dair resmi bir açıklama yapılmazken, dün Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle olduğu öne sürüldü.
Dizilerin yeni bölümlerinin dün akşam yayınlanmamasına ilişkin kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Yayınlanmama nedeninin son günlerde okullarda yaşanan acı olaylar yüzünden olabileceği tahmin ediliyor.
Tv100'de yer alan habere göre izleyiciler, sosyal medyada hem meraklarını hem de tepkilerini dile getirdi. Bir kesim, yayınların ertelenmesini anlayışla karşılarken; bazı izleyiciler ise resmi ve net bir açıklama yapılmamasını eleştirdi.
YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Şu an için Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih paylaşılmış değil. Ancak sektör kaynakları, kısa süre içinde normal yayın akışına dönüleceğini belirtiyor.