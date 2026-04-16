Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'le başkent Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

Örgütle varılan mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi Tuğgeneral Ziyad el Ayiş de görüşmede hazır bulundu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

