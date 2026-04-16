Galatasaray ile anılıyordu, ayrılık açıklaması yaptı! Bernardo Silva, Manchester City'ye veda edecek
Portekizli futbolcu Bernardo Silva, 9 yıldır formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç ay sonra Manchester City'ye veda etme zamanı gelecek." ifadesini kullandı.
Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, 2017 yılının temmuz ayında transfer olduğu ve 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'de forma giydiği 451 maçta 76 gol kaydetti.