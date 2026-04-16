BIST 14.201
DOLAR 44,76
EURO 52,85
ALTIN 6.894,69
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 6-12 Nisan'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 6-12 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1346 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1290 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
