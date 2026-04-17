Papa'dan çok sert savaş çıkışı! 'Manipüle edenlere yazıklar olsun'

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, "Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." dedi.

Papa, Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde düzenlenen barış buluşmasında konuştu.

Papa, "İsa, 'Bize ne mutlu barışı sağlayanlara' dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

Kutsal olanın, karanlığa ve kirin içine sürüklendiğini belirten Papa, "Evet sevgili kardeşlerim, adalet için açlık ve susuzluk duyan sizler; yoksul, merhametli, yumuşak huylu ve temiz kalpli olan sizler; gözyaşı döken sizler; sizler dünyanın ışığısınız. Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR SAHİPLERİ, ÖLDÜRME VE YIKIM İÇİN HARCANAN MİLYARLARCA DOLARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

"Savaşın efendilerinin yıkmanın sadece bir an sürdüğünü ancak yeniden inşa etmenin çoğu zaman bir ömre yetmediğini görmezden geldiğini" vurgulayan Papa, "İktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklar ise bulunamıyor." şeklinde konuştu.

Kamerun ziyareti kapsamında Papa'nın yarın ülkenin ekonomik başkenti Douala'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'un ardından Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

NATO'dan sürpriz Türkiye açıklaması! 'Sabırsızlanıyorum' deyip duyurdu
NATO'dan sürpriz Türkiye açıklaması! 'Sabırsızlanıyorum' deyip duyurdu
Şara'dan Türkiye açıklaması! 'Büyük fırsatlar mevcut'
Şara'dan Türkiye açıklaması! 'Büyük fırsatlar mevcut'
PFDK'dan Burak Yılmaz kararı! Ceza yağdı
PFDK'dan Burak Yılmaz kararı! Ceza yağdı
Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka girişimi yasa dışı
Rusya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka girişimi yasa dışı
Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi
Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
Okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Donald Trump: İran bir anlaşma yapmak istiyor
Donald Trump: İran bir anlaşma yapmak istiyor
İstanbul'da terör saldırısı: Yaralı ele geçirilen terörist tutuklandı
İstanbul'da terör saldırısı: Yaralı ele geçirilen terörist tutuklandı
Lionel Messi, 75 yıllık tarihi kulübü satın aldı
Lionel Messi, 75 yıllık tarihi kulübü satın aldı
Erdoğan: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değil
Erdoğan: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değil