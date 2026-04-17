Kahramanmaraş katliamcısının babası hakkında şoke eden detay...

Kahramanmaraş’ta 9 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin babası, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli’nin adının daha önce bir dolandırıcılık doyasında geçtiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

POLİGON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın okul baskınında babasına ait silahları kullandığı ortaya çıkarken, baba ifadesinde bu durumu doğruladı. Uğur Mersinli, oğlunu daha önce poligona götürdüğünü ve atış talimi yaptırdığını da kabul etti. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu babası Uğur Mersinli soruşturma kapsamında tutuklandı.

Soruşturma sürerken saldırganın poligonda çekildiği görüntüler de gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntülerde, saldırganın hedeflere nişan alarak ateş ettiği anlar yer aldı. Videoda, saldırganın babasının da poligonda bulunduğu ve oğluna eşlik ettiği görüldü.

BABA ATIŞ SIRASINDA YÖNLENDİRİYOR

Görüntülerin devamında baba Uğur Mersinli’nin oğluna nişan alma konusunda yönlendirmelerde bulunduğu dikkat çekti. Saldırganın ise birkaç kez ateş ederek hedefleri vurmaya çalıştığı anlar kayda geçti.

DİYARBAKIR'DA GÖREV YAPMIŞ

Emniyet teşkilatında polis başmüfettişi ve birinci sınıf emniyet müdürü olan baba Uğur Mersinli’nin 2020’li yıllarda Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Mersinli’nin eşinin Kahramanmaraşlı olduğu bu nedenle Diyarbakır’dan tayinini isteyerek Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

ÇETE ÜYELİĞİNDEN YARGILANMIŞ

Öte yandan Katil İsa Aras Mersinli’nin babası Emniyet Amiri Uğur Mersinli’nin, 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu! Resmi Gazete’de
Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu! Resmi Gazete’de
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bazı toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
Bazı toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
Arsenal'in eski kalecisi Manninger feci şekilde hayatını kaybetti
Arsenal'in eski kalecisi Manninger feci şekilde hayatını kaybetti
Otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor! Artık ücretli olacak
Otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor! Artık ücretli olacak
Okullarda yeni kural, vali duyurdu! Artık randevusuz giriş yasaklanıyor
Okullarda yeni kural, vali duyurdu! Artık randevusuz giriş yasaklanıyor
Türkiye’de bir ilk! İslam İşbirliği Teşkilatı genelgesi Resmi Gazete’de
Türkiye’de bir ilk! İslam İşbirliği Teşkilatı genelgesi Resmi Gazete’de
Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Dürümcüde acı olay! Yemek yerken vurulan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Tapuda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu hale geliyor
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
İki saldırganın da profili aynı! Detaylar ürküttü
İki saldırganın da profili aynı! Detaylar ürküttü
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? AKOM açıkladı
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? AKOM açıkladı