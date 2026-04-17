Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de 7 ülkeye büyükelçi atandı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan, Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Mahmut Çolak getirildi.

Atanan büyükelçiler

Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu,

Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul,

Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan,



Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık,



İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç,



Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan,

Angola Cumhuriyeti’nde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Özgür Uludüz atandı.

Merkeze alınan isimler

Kararname ile merkeze çekilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevlerine iade edilenler:

Ertan Yalçın (Bolivya Büyükelçisi)

Makbule Başak Yalçın (Ekvator Büyükelçisi)

Muhammet Mustafa Çelik (Angola Büyükelçisi)

Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildi.