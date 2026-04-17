Rehberlik öğretmeni saldırı anını anlattı! Önce trafo patladı sandık sınıfa girince...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Çarşamba günü Onikişubat ilçesinin Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait beş silahla gerçekleştirdiği saldırıda bir öğretmen ve sekiz öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu dün tamamlanmıştı.