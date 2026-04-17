Rehberlik öğretmeni saldırı anını anlattı! Önce trafo patladı sandık sınıfa girince...
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sırasında okulda görevli rehberlik öğretmeni, ilk anda trafo patladı diye düşündüklerini anlattı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Çarşamba günü Onikişubat ilçesinin Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait beş silahla gerçekleştirdiği saldırıda bir öğretmen ve sekiz öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu dün tamamlanmıştı.
Raporda öğretmenlerin ifadeleri de yer aldı. O öğretmenlerden biri, cesedi teşhis eden isimler arasında yer alan Ejder İ.
Saldırı anında yaşananları anlatan Ejder İ., ilk anda trafo patladığını düşündüklerini söyledi.
"OKULA GELDİĞİ ZAMAN GİTMEK İSTERDİ"
Okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Ejder İ., saldırıyı düzenleyen öğrenciyle ilgili olarak ailesiyle sürekli görüştüklerini söyledi.
İsa Aras Mersinli'nin ekran bağımlılığı olduğunu anlatan rehberlik öğretmeni, "Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi." ifadelerini kullandı.
SALDIRI ANINI ANLATTI: TRAFO PATLADI SANMIŞLAR
Ejder İ.'nin ifadesinde saldırı anına ait yeni ayrıntılar da yer aldı.