Okul saldırıları sonrası ortaya çıktı Oytun Erbaş açıkladı: En az 1 milyon kişi var

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daku okul saldırılarını gerçekleştirenlerin profilleri korkuttu. Anne ve babaların evde sorunları görmezden geldiğini ve onları şımartmayı tercih ettiğine dikkat çeken Pro. Dr. Oytun Erbaş, "Empati yeteneği yok. Bu çocuk otizm spektrumlu bir çocuk. Bu ülkenin yüzde üçü beşi otistik. Bugün çocuklardan en az bir milyon otizm vardır. Asperger spektrumu, otizm spektrumu, ADHD'ler disleksler. Bunlar daha pasif karakterler. Kendi içine kapanıktırlar." dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okul saldırılarını gerçekleştiren canilerin profillerinin benzer olması dikkat çekiyor. Dijital radikalleşme ve incel gibi kavramların saldırganların belirli kişisel özelliklerini ortaya koyuyor.

Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber’de iki saldırganın özelliklerine ve toplumu bekleyen tehlikeleri açıkladı.

İKİ SALDIRGANIN TEMELİNDE OLUŞAN HASTALIK

Prof. Dr. Oytun Erbaş iki ildeki olaya değinerek Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hastalığına değindi. Psikologların iki saldırgan için Yüksek İşlevli Otizm (YİO) değerlendirmesine yorum yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş korkutan tabloyu şöyle açıkladı:

Empati yeteneği yok. Bu çocuk otizm spektrumlu bir çocuk. Bu ülkenin yüzde üçü beşi otistik. Bugün çocuklardan en az bir milyon otizm vardır. Asperger spektrumu, otizm spektrumu, ADHD'ler disleksler. Bunlar daha pasif karakterler. Kendi içine kapanıktırlar. Suçlu olmak yerine mağdurdurlar çoğu zaman. Çoğu zaman zorbalanırlar, zorbalanan çocuk öcü almak isteyebilir.

''ÇOCUKLAR KARAR VERİCİ OLDU''

Şimdi burada aile faktörüne gelelim. Her evde yok mu söyleyin. Çocukların hep arkaları toplanır her istediği yerine getirilir sorunları görmezden gelir aile. Anne babalara soruyorum ben. Çocuğunuzdan korkuyorsunuz. Karar verici oldular. Çocuk işte ağlar, zırlar, canımızı sıkar. 'Aman çocuğumuzun dediği olsun'. Bu çocuğu böyle yaptığınız zaman bu geliyor. Her ev beni dinlesin. Tatile gidelim. Gidiyoruz. Nereye gideceğimizi o belirliyor. Bir de diyoruz ki benim çocuğum yapmaz.

Çocuklardaki sorunu göz önünde bulundurmuyor. Ben diyorum bu insan normal değil diyorum 'sana ne' diyor. Her evde var sizin evinizde de var. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın.

Hemen şimdi suçlayalım. Hemen yargıyı dağıtalım bitirelim. Bu klasik bir davranıştır. Demek ki şımarık yetiştirilmiş çocuklar var karşımızda. Çocuk şunu öğreniyor ben bir gücüm. Çocuğun aklı var mı? Bütün bu suçları işleyen çocuklar 14, 15, 16 yaşıyorlar. Neden? Vücudu büyümüş, hormonlar artmış, kemik, kas gelişmiş, kafa daha gelişmemiş. Pişmemiş yumurta. Evde bir silah var.

Bugün bu olayların hepsinin sebebi evde silah olması. Şimdi ikinci konu. Evinizde silah varsa bu tabloyu siz de göreceksiniz. Çünkü diyecekler ki ben silahı saklıyorum. Hayır yapılan çalışmada çocukların evde saklanan silahı yüzde 80 biliyor."