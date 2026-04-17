"Okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin 2 çocuk tutuklandı

Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 2'si tutuklandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi çevresinde görevli polisler, öğretmen ve öğrenci gruplarından paylaşılan fotoğrafta yer alan kişilerin, okul çevresinde silahlı eylem yapacağına yönelik iddialar üzerine çalışma başlattı.

Fotoğraftakilerin 18 yaşından küçük M.A.S, E.U. ve A.B. olduğunu belirleyen polisler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.A.S. ve E.U'yu adreslerinde gözaltına aldı, A.B. ise emniyete giderek teslim oldu.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere ve 2 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

