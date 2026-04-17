Hürmüz Boğazı açılınca altın anında fırladı petrol fiyatları çakıldı işte rakamlar

İRAN'dan gelen son dakika Hürmüz Boğazı kararı piyasalara bahar havası yaşattı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile birlikte altın fiyatları anında 7 bin liranın üstüne sıçradı. Gram altın fiyatı saat 16.30 itibariyle 7 bin 30 liranın üstüne çıktı. Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını da anında etkiledi. Petrol fiyatları çakıldı, bu durum yakında motorin ve benzine yüklü indirimler getirecek.

İRAN Hürmüz Boğazı'nı açtığını resmen duyurdu. Dünyaya rahat nefes aldıran bu karar altın ve petrol fiyatlarına anında yansıdı. Enerji krizini dinginleştirecek kararla birlikte altın fiyatları uçuşa geçti. Uzun süredir 7 bin liranın altında olan gram altının fiyatı Hürmüz kararının duyurulması ile birlikte anında 7 bin 30 liranın üstüne sıçradı. Altındaki yükseliş yüzde 1,85 oranında oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARI UÇTU
Hürmüz kararıyla birlikte en hızlı yükseliş gümüş fiyatlarında yaşandı. Ons gümüş yüzde 4,5 yükselerek 17 Mart'tan bu yana ilk kez 82 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,2'nin üzerinde değer kazandı

PETROL FİYATLARI ÇAKILDI
Hürmüz Boğazı'nın açılması en büyük etkiyi petrol fiyatları üzerinde gösterdi.Boğaz kapanmadan önce petrol fiyatları 70 dolar civarındaydı ve boğaz kapanınca 120 dolara kadar çıkmıştı. Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulması ile birlikte brent petrol fiyatı haftalar sonra ilk kez 90 doların altına indi. Bu düşüş yakında benzin ve motorine büyük indirimlerin yolunu açtı.

HÜRMÜZ SONRASI ALTIN FİYATLARI ŞÖYLE:

