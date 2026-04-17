HABER / EKONOMİ

Avrupa'da jet yakıtı krizi! Mayıs sonuna doğru...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa’da jet yakıtı arzında yaşanabilecek daralmanın mayıs ayı sonuna doğru uçuş iptallerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, jet yakıtı piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) olası jet yakıtı sıkıntısına yönelik değerlendirmelerinin endişe verici olduğunu belirten Walsh, "Biz de mayıs ayı sonuna doğru Avrupa’da jet yakıtı yetersizliği nedeniyle bazı uçuş iptallerinin başlayabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Walsh, uçuş iptallerinin Asya’nın bazı bölgelerinde görüldüğüne işaret ederek alternatif tedarik hatlarının güvence altına alınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yetkili otoritelerin iyi koordine edilmiş planlara sahip olmasının önemine dikkati çeken Walsh, "Alternatif tedarik hatlarını güvence altına almak için mümkün olan her şey yapılırken gerekmesi halinde slot esnekliği de dahil olmak üzere, yetkililerin iyi iletişim kurulan ve iyi koordine edilen planlara sahip olması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı kaynaklı arz daralması

Avrupa Birliği’nde rafinerilerin jet yakıtı talebinin yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığı, kalan kısmın ise büyük ölçüde Orta Doğu’dan ithal edildiği biliniyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı arz daralması ise küresel akaryakıt pazarlarında çalkantılar oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa’nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklarken Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

