HABER /  EKONOMİ

ABD ve Cezayir'den yola çıktı! Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu

ABD ve Cezayir'den yola çıkan 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 24 Nisan'a kadar Türkiye'ye gelecek.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 Nisan'da ABD'nin Freeport Limanı'ndan ayrılan ve İspanya açıklarında seyrini sürdüren BW Pavilion Aranda LNG gemisinin 24 Nisan'da Saros FSRU Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Singapur bandıralı, 173 bin 400 metreküp kapasiteli gemi 2019'da inşa edilmişti.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 13 Nisan'da ayrılan ve Ege Denizi'nde seyrine devam eden Berge Arzew LNG gemisinin ise 20 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması öngörülüyor.

Bahamalar bayraklı, 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, 2004'te inşa edilmişti.

MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: Kişisel verileri bayilik sistemiyle satmışlar
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: Kişisel verileri bayilik sistemiyle satmışlar
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu
Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama
Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı
Hakkında soruşturma başlatılan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Algün İnşaat'tan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin açıklama
Algün İnşaat'tan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin açıklama
Öğrencilere siper olan Ayla Öğretmen'e müdehale eden doktor anlattı
Öğrencilere siper olan Ayla Öğretmen'e müdehale eden doktor anlattı
Bakan Yumaklı, 12,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, 12,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi