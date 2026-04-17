Algün İnşaat'tan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin açıklama

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı konut satış istatistiklerinin, ihtiyaç ve yatırım amaçlı konuta talebin çok güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Algün, TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Algün, "TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerindeki rakamlar hem ihtiyaç hem de yatırım amaçlı konuta talebin çok güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İpotekli satışlardaki artışın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Algün, beklemedeki talebin uygun şartlar oluştuğunda harekete geçtiğini belirtti.

Özellikle, düşük-orta gelir grubunun uygun şartları değerlendirmeyi tercih ettiğinin altını çizen Algün, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, lüks konut ihtiyacı da artıyor. 'Enflasyondan korunayım', 'param değer kaybetmesin' hedefiyle yatırım yapanlar, kiraya verip gelir elde etmek isteyenler de konuta yöneliyor. Böylece konut satışlarında yukarı yönlü hareket gözlemleniyor. Dileğimiz bu artışın ivmelenerek devam etmesidir. Gayrimenkul sektörünün önemi ülkemiz için büyüktür. Sektörümüz bilindiği gibi 250'den fazla iş kolunu besler. Birçok alanı canlandırır, para akışı sağlar. İş kolları büyürken çalışan ihtiyacı doğar ve istihdama katkı sağlanmış olur, işsizlik azalır. Gayrimenkul ve inşaat sektörü bu nedenle de lokomotif sektör olmaya devam edecek."