MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: Kişisel verileri bayilik sistemiyle satmışlar

Vatandaşların kişisel verilerini ele geçirip, kurdukları bayilik sistemi üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirip, bayi sistemi kurarak satan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerini hedef alıp, vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

DOKUZ İLDE OPERASYON YAPILDI, 12 KİŞİ GÖZALTINDA

 Yapılan ortak çalışma sonucunda Ankara merkezli dokuz ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de 12 şüpheli gözaltına alındı.

 KİŞİSEL VERİLERİ HEDEF ALDILAR

 MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasını takibine aldı.

 Yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı, ele geçirilen hesaplar üzerinden işlem yapmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin organize bir yapı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

BAYİLİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

 Elde edilen verilerin ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak bayilik sistemi ile üçüncü şahıslara devredildiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.

 MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkan sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı da incelemeye alındı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu
Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama
Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı
Hakkında soruşturma başlatılan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Algün İnşaat'tan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin açıklama
Algün İnşaat'tan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin açıklama
Öğrencilere siper olan Ayla Öğretmen'e müdehale eden doktor anlattı
Öğrencilere siper olan Ayla Öğretmen'e müdehale eden doktor anlattı
Bakan Yumaklı, 12,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, 12,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
"Okullara saldırı olabileceği" paylaşımları yapan 7 öğrenci yakalandı
"Okullara saldırı olabileceği" paylaşımları yapan 7 öğrenci yakalandı