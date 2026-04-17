Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu

Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Kahramanmaraş Valiliği son kararı duyurdu

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nun kapatıldığı iddiası gündeme geldi. Valilik, eğitimin kent genelinde süreceğini, ancak okul öğrencilerinin geçici olarak farklı okullara dağıtılacağını duyurdu. Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

15 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, okulun 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası Mersinli’nin Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli tutuklandı.

Okulun kapatılacağı iddiası gündeme geldi

Saldırının ardından okulda eğitime iki gün ara verilmişti. Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığı bilgilere göre, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş’in Vali Mükerrem Ünlüer ile yaptığı görüşmede, pazartesi günü yeniden açılması beklenen Ayser Çalık Ortaokulu’nun bir daha açılmayacağı yönünde bilgi paylaşıldı.

Ateş, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştüklerini söyledi. Ateş, validen pazartesi açılacağı söylenen Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağı bilgisini aldıklarını belirtti.” ifadelerini kullandı.

Valilik: Yanlış anlaşıldı

“Okul kapatıldı” yönündeki haberlerin ardından Kahramanmaraş Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik kent genelinde pazartesi günü eğitimin başlayacağını, ancak Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin bir süre farklı okullara yönlendirileceğini bildirdi.

Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı. Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek. Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

Velilerden tepki: Yıkın burayı

Peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından öğretmenler ülke genelinde iş bırakma eylemleri düzenlerken, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüş başlatıldı.

Katliamın yaşandığı okulun yeniden açılıp açılmayacağı tartışmaları sürerken, bölgedeki velilerin tepkisi de dikkat çekti. Bir veli, “Yıkın burayı gitsin. Yani ben çocuğumu buraya getiremem, ben çocuğumu getirsem bile çocuğum buradan içeri nasıl girecek?” sözleriyle yaşanan travmayı dile getirdi.

