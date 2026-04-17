Bakan Yumaklı, 12,8 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya ve üretimi artırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, "12 milyar 813 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, planlı üretim desteği için 12 milyar 771 milyon 632 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 42 milyon 341 bin lira ödeme yapılacak.

Desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "6 ve 8" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

