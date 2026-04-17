Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma izni verilmişti! Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili "Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" dedi.

Yavaş, düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'dan bu yana 49 araştırma ön inceleme onayı verildiğini, sadece 6'sına soruşturma izni verildiğini belirten Yavaş, bunlardan ikisinin Danıştay tarafından bozulduğunu, ikisinin Danıştay incelemesinde olduğunu ve ikisi hakkında da Danıştay'a itiraz ettiklerini söyledi.

Yavaş, 2023'te seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"'Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç imkanlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır ve cezai hükümleri var.' Bu, Seçim Kanunu. Peki bunu yapanlara ne oluyor? 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz' diyor. Sayın müfettiş, bu kanunu bilmiyor musunuz siz? Sayın Bakan, kanun hükmü bu kadar açık. Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?"

Yavaş, soruşturmanın tamamen kanunsuz, hukuksuz, kendisini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini itibarsızlaştırmak için yapıldığını savundu.

Mansur Yavaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En az iki yıl daha Ankara'da su sıkıntısının olmayacak"

Ankara'da yaşanan su sıkıntısıyla ilgili soruya Yavaş, en az iki yıl daha Ankara'da su sıkıntısının olmayacağını aktardı. Yavaş, su fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla su tüketiminde tasarrufu teşvik etmek için 0-10 metreküp su kullanımının yüzde 10 indirimli kullanıldığını, 30 metreküp ve üzeri su tüketiminde ise faturanın arttığını hatırlatarak, idare mahkemesinin kararıyla artık yaklaşık bir milyondan fazla kişinin suyu yüzde 10 zamlı kullanacağını yanıtını verdi.

