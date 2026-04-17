SPK, Papara Menkul Değerlerin Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı

SPK, Papara Menkul Değerlerin Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papara Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar vererek, şirketin 220 milyon 384 bin lira tutarındaki bütün paylarının PPR Holding AŞ'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı.

SPK, sermaye piyasası kurumlarının ortaklık yapısındaki değişikliğe dair bir takım kararlar aldı.

Buna göre, Kurul Papara Menkul Değerler AŞ'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar vererek, şirketin 220 milyon 384 bin lira tutarındaki bütün paylarının PPR Holding AŞ'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı.

İhale için muhammen bedel 4,27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti.

27 Mayıs 2025'te "yasa dışı bahis" soruşturmasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara dahil 10 şirkete kayyum atamıştı.

Papara'nın, yasa dışı bahis para trafiğine önayak olduğu, 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Karslı olduğu öne sürülmüştü. Gözaltındaki 15 kişiden Karslı dahil 11'i tutuklanmıştı.

TMSF, 22 Ocak'ta PPR Holding'e bağlı Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ, Papara Menkul Değerler AŞ şirketlerini satışa çıkarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY, Halep seferlerini 22 Nisan'da yeniden başlatacak
THY, Halep seferlerini 22 Nisan'da yeniden başlatacak
Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu
Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu
Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap
Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap
Sabah bankaya gelenler görüp ekiplere haber verdi! Her yerde aranıyor
Sabah bankaya gelenler görüp ekiplere haber verdi! Her yerde aranıyor
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Dijital tehditlere karşı uzman isim aileleri uyardı: Dijital ayak izlerini takip edin
Dijital tehditlere karşı uzman isim aileleri uyardı: Dijital ayak izlerini takip edin
Yapı Kredi'den radikal karar: Mafya dizilerine reklam muslukları kapandı
Yapı Kredi'den radikal karar: Mafya dizilerine reklam muslukları kapandı
Roche İlaç Türkiye'den hemofili ile mücadelede güçlü işbirliği
Roche İlaç Türkiye'den hemofili ile mücadelede güçlü işbirliği
Saldırıda ölen Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı! Tek tesellimiz...
Saldırıda ölen Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı! Tek tesellimiz...
Konut satışları Mart'ta yüzde 2,1 azaldı
Konut satışları Mart'ta yüzde 2,1 azaldı
Avustralyalı turistler artık Türkiye'ye vizesiz girebilecek
Avustralyalı turistler artık Türkiye'ye vizesiz girebilecek