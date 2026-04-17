Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı altın kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Uluslararası düzeyde aranan ve 2024’te İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen 16 kilogram altın kaçakçılığı olayının organizatörü olduğu belirlenen şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altın kaçakçılığı suçundan uluslararası düzeyde aranan Ingılab Babayev (38), İstanbul’da yakalandı. Hakkında Interpol tarafından “Kırmızı Bülten” çıkarılan şüphelinin uzun süredir firari olduğu belirtildi.

16 KİLOGRAM ALTIN KAÇAKÇILIĞIYLA BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, Babayev’in 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda ortaya çıkarılan kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlendi. Söz konusu olayda polis ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen iki güvenlik görevlisini durdurarak arama gerçekleştirmişti.

Aramada, şüphelilerin bel kısmına gizlenmiş şekilde toplam 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirilmişti. Dubai’den getirildiği belirlenen altınlarla ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alınırken, organizatör olduğu değerlendirilen Babayev’in olay sonrası kaçtığı tespit edilmişti.

AİLESİ ÜZERİNDEN TAKİBE ALINDI

Uzun süre izini kaybettiren şüphelinin, bir süre önce ailesini İstanbul’a çağırdığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri yeniden harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Babayev’in Eyüpsultan’da bir rezidansta saklandığı tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, özel harekât polislerinin de desteğiyle şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Babayev, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
SPK, Papara Menkul Değerlerin Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı
SPK, Papara Menkul Değerlerin Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrini onayladı
THY, Halep seferlerini 22 Nisan'da yeniden başlatacak
THY, Halep seferlerini 22 Nisan'da yeniden başlatacak
Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu
Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu
Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap
Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap
Sabah bankaya gelenler görüp ekiplere haber verdi! Her yerde aranıyor
Sabah bankaya gelenler görüp ekiplere haber verdi! Her yerde aranıyor
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Kahramanmaraş Valiliği'nden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Dijital tehditlere karşı uzman isim aileleri uyardı: Dijital ayak izlerini takip edin
Dijital tehditlere karşı uzman isim aileleri uyardı: Dijital ayak izlerini takip edin
Yapı Kredi'den radikal karar: Mafya dizilerine reklam muslukları kapandı
Yapı Kredi'den radikal karar: Mafya dizilerine reklam muslukları kapandı
Roche İlaç Türkiye'den hemofili ile mücadelede güçlü işbirliği
Roche İlaç Türkiye'den hemofili ile mücadelede güçlü işbirliği
Saldırıda ölen Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı! Tek tesellimiz...
Saldırıda ölen Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı! Tek tesellimiz...
Konut satışları Mart'ta yüzde 2,1 azaldı
Konut satışları Mart'ta yüzde 2,1 azaldı