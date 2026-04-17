Öğrencilere siper olan Ayla Öğretmen'e müdehale eden doktor anlattı

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında öğrencilerine siper olan ve vücuduna 6 kurşun isabet eden Ayla öğretmene son veda edildi. Ayla öğretmene hastanede yaşaması için müdahale eden doktorlar o anları anlattı.

KAHRAMANMARAŞ'ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı. Ayla öğretmenin yaşaması için müdahale eden doktorlar konuştu.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayşe Kara, silahlı saldırıda 6 kurşunla hayatını kaybetti.

Ayşe Kara, öğrencilerini korumak için üzerine kurşun yağdı.

Saldırıda yaşamını yitiren Ayşe Kara'ya doktorlar bir saat kalp masajı yaptı ancak kurtarılamadı.

Ayşe Kara'nın eşi Ramazan Kara, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, ev yaptıracaklardı ama cenazesi geldi ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE SİPER ETTİ

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara’nın ise 2’si kafasında 3’ü sırtından ve 1’i sağ bacağından olmak üzere 6 kurşunla öldüğü öğrenildi. Ayla öğretmen dün toprağa verildi.

DOKTORLAR 1 SAAT KALP MASAJI YAPMIŞ

Öte yandan saldırının ardından HG Hospital Hastanesi’ne kaldırılan matematik öğretmeni Ayla Kara’ya doktorların 1 saat boyunca kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştıkları ancak başaramadıkları da öğrenildi.

DOKTORLAR O ANLARI ANLATTI

Ayla öğretmene 1 saat kalp masajı yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, o anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Doktor Çakır, "İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak bekliyorduk. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ayla öğretmeni hayata döndürmek için çok çaba harcadıklarını belirten Doktor Çakır, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık" dedi.

EV YAPTIRACAKTIK CENAZESİ GELDİ

Öte yandan, Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara da dün İHA’ya yaptığı açıklamada eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullanmıştı.