Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkararak UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

Abone ol

Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Türk teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Arda Turan'dan bir ilk

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.

Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

Öte yandan Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında son 13 sezonda yarı final gören tek Türk teknik direktör oldu.

UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

Listedeki 5 teknik adam şu şekilde: