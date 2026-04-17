Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap

Kadro dışı kalan Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası Henry Onyekuru'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun performansından memnun olmadıklarını söylemişti. Demirel, son 2 maçta ilk 11'de şans verdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun kadro dışı kaldığına yönelik haberlerle ilgili soruyu şöyle yanıtlamıştı:

"Buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim, performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetime hem de başkanıma rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benle alakalıdır. Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım."

Volkan Demirel'in bu sözlerinin ardından Henry Onyekuru, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

 Nijeryalı futbolcu, Demirel'in açıklaması sonrasında "Teşekkürler hocam" yazılı bir hikaye paylaştı ve notuna alkış emojisi ekledi. Onyekuru'nun bu paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 19 resmi maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

